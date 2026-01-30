In Bremen und im Raum Goslar greifen jetzt strengere Regeln für Geflügelbetriebe. Was Landwirte jetzt beachten müssen.

Bremen/Goslar - Wegen Ausbrüchen der hochansteckenden Geflügelpest in Niedersachsen haben einige Regionen Vorgaben für Geflügelbetriebe verschärft. In einigen Stadtteilen Bremens und in Teilen des Landkreises Goslar gilt nun eine Überwachungszone, wie die Behörden mitteilten.

Welche Regionen betroffen sind

Bremen reagiert damit auf einen Ausbruch der Tierkrankheit in einem Betrieb im Landkreis Oldenburg. Die Zone erstreckt sich auf die Stadtteile Werderland, Industriehäfen, Seehausen, Neustädter Hafen, Strom, Sodenmatt sowie auf Teile von Vegesack, Grohn, St. Magnus, Burg Gramke, Oslebshausen, Rablingshausen, Woltmershausen, Mittelshuchting und Kirchhuchting.

Der Landkreis Goslar verschärft teilweise die Vorgaben, weil in der Gemeinde Osterwiek im benachbarten Landkreis Harz in einem Geflügelbetrieb die Geflügelpest festgestellt wurde.

Wie gefährlich die Geflügelpest ist

In den betroffenen Regionen gelten ab sofort strikte Regel für Geflügelbetriebe. So müssen die Tiere im Stall bleiben, der nur mit besonderer Schutzkleidung betreten werden darf. Vögel, frisches Geflügelfleisch und Eier dürfen nicht ein- oder ausgeführt werden, teilte die Behörden weiter mit. Geflügelhalter sind außerdem verpflichtet, dem Veterinärdienst Details zu ihren Tieren zu melden.

Die Geflügelpest ist hochansteckend und nimmt bei vielen Vogelarten rasch einen tödlichen Verlauf. Für die Bevölkerung besteht nach Einschätzung des für Tierseuchen zuständigen Friedrich-Loeffler-Instituts kein besonderes Risiko. Doch der Kontakt zu toten Vögeln sollte in jedem Fall vermieden werden.