Berlin - Der 1. FC Union tritt an einem Samstagnachmittag bei Rekordmeister Bayern München an. Das Bundesliga-Spiel der Berliner beim Tabellenführer wurde von den Spieltagsplanern auf den 21. März (15.30 Uhr) gelegt, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte. Die Eisernen konnten die Bayern in 13 Aufeinandertreffen noch nie schlagen, waren aber im Hinspiel und im Pokal-Achtelfinale in dieser Saison nah dran. In der bayerischen Landeshauptstadt haben die Berliner in sechs Versuchen erst einen Punkt holen können.

An den Spieltagen davor spielt der FCU jeweils am Sonntag um 17.30 Uhr. Zunächst im Stadion An der Alten Försterei gegen Werder Bremen (8. März) und dann eine Woche später in Freiburg.

Stadtrivale Hertha BSC empfängt den Bundesliga-Absteiger VfL Bochum am Samstag, 14. März (20.30 Uhr/RTL und Sky) zum Topspiel der zweiten Liga. Am 8. März (13.30 Uhr/Sky) tritt der Hauptstadtclub auswärts bei Preußen Münster an, zwei Wochen später zur gleichen Zeit bei Fortuna Düsseldorf.