In Sachsen-Anhalt war die Polizei am Donnerstag erneut an Schulen im Einsatz.

Es gab mehrere Bombendrohungen an Schulen in Sachsen-Anhalt an einem Tag. (Symbolbild)

Aschersleben/Genthin - In Aschersleben (Salzlandkreis) und in Genthin (Landkreis Jerichower Land) hat es Bombendrohungen an Schulen gegeben. In Aschersleben gingen an zwei Schulen Drohungen per E-Mail ein, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Man habe Maßnahmen durchgeführt, inzwischen laufe der Betrieb aber wieder. In Genthin war die Polizei mit einem Sprengstoffspürhund im Einsatz.

Bereits am Mittwoch hatten Bombendrohungen den Betrieb an zwei Schulen in Dessau-Roßlau und in Magdeburg gestört. Auch in anderen Bundesländern gingen in den vergangenen Tagen Drohungen ein. In der Regel wurde nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben.