Mönchengladbach - Vor dem wohl wichtigsten Spiel der Saison hat Trainer Marco Rose weiterhin Rückendeckung als Chefcoach von RB Leipzig. „Wir reden immer von wir. Und wir haben am Mittwoch ein großes Spiel mit einem großen Ziel vor der Brust, dem Einzug ins Pokalfinale“, sagte Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer nach der 0:1-Niederlage in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Am Mittwoch spielt Leipzig im Halbfinale des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart.

Dennoch war Schäfer sauer nach der Pleite im Borussia-Park. „Wir sind enttäuscht, weil wir nicht die Punkte holen. Wir sind schlampig mit unseren Möglichkeiten umgegangen. Das ist deutlich zu wenig“, befand der ehemalige Nationalspieler.

Rose bleibt optimistisch

Rose, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, wollte nicht alles schlechtreden. „Ich habe auch Dinge gesehen, die in Ordnung waren. Das war ein anständiges Auswärtsspiel von uns. Aber am Ende zählen halt Tore“, sagte der Coach, der wohl bis zum Saisonende Trainer bleibt. „Wir nehmen den Endspurt so, wie er ist. Wir schauen nicht mehr rechts oder links. Wir haben die Chance, die Dinge besser zu machen“, sagte Rose.