Eine Woche vor dem meteorologischen Herbstanfang ist in Sachsen-Anhalt schwitzen angesagt. Der Sommer will sich noch lange nicht verabschieden. In den Wäldern nimmt die Gefahr vor Bränden zu.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist weiter Badewetter angesagt. In der kommenden Woche bleibe das trockene Sommerwetter erhalten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mit. Zunächst sei es bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad Celsius noch gut auszuhalten, ab Wochenmitte seien es dann aber wieder um die 33 Grad Celsius heiß. Der Wind wehe nur schwach, hieß es. In den Nächten kühle es sich auf etwa 15 bis 18 Grad Celsius ab, Regen sei keiner in Sicht.

Wegen der Trockenheit steige in den Wäldern weiter die Gefahr vor Bränden. Seit Samstag gilt in sechs Regionen im Osten des Landes die höchste von fünf Waldbrandgefahrenstufen. Betroffen sind laut Landeszentrum Wald unter anderem der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die Stadt Dessau-Roßlau und die Dübener Heide bei Wittenberg. In den übrigen Landesteilen gelten die Gefahrenstufen drei und vier.