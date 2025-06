Lemgo - Der SC Magdeburg bangt weiter um den Einsatz seines Spielmachers Gisli Kristjansson in der entscheidenden Phase der Meisterschaft und im Final4 der Handball-Champions League. „Ich hoffe auf eine baldige Information und mache da auch maximalen Druck drauf, weil ich es auch für meinen Kopf benötige. Aber ich muss mich da in Geduld üben“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert in einer Medienrunde.

Kristjansson hatte sich in der Bundesliga-Partie gegen den TBV Lemgo an der Schulter verletzt und konnte nicht weitermachen. Der SCM hofft, dass es sich bei der Verletzung lediglich um eine Bänderdehnung handelt. Eine genaue Diagnose steht weiter aus, da der Isländer von verschiedenen Spezialisten untersucht werden soll.

„Ich möchte gern mit fundierten Aussagen aufwarten, und das kann ich derzeit noch nicht“, sagte Wiegert und wollte sich nicht an Spekulationen beteiligen. Der SCM liegt zwei Spieltage vor Bundesliga-Schluss mit einem Punkt hinter Spitzenreiter Füchse Berlin. Am Mittwoch empfangen die Sachsen-Anhalter zum letzten Heimspiel der Saison die SG Flensburg-Handewitt.