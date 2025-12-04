Polizei und Feuerwehr rücken wegen eines verdächtigen Briefs zur AfD-Zentrale aus. Die Entwarnung kommt schnell: Das weiße Pulver stellt sich als ein sehr bekannter, aber ungefährlicher Stoff heraus.

Berlin - Ein Brief mit einer verdächtigen weißen Substanz hat in der AfD-Parteizentrale in Berlin-Reinickendorf einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Schnell konnte aber am frühen Nachmittag Entwarnung gegeben werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminaltechniker der Polizei und die Experten der Feuerwehr ordneten das Pulver als „absolut ungefährlich“ ein: Es war Zucker.

Die Polizei war mit zehn Beamten im Einsatz, außerdem waren mehrere Feuerwehrwagen vor Ort im Eichhorster Weg. Nun ermittelt die Polizei wegen der Störung des öffentlichen Friedens.