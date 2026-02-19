Der neue Coach Milenko Bogicevic konnte den freien Fall des Vereins aus Sachsen-Anhalt nicht stoppen. Die Gäste unterlagen nach großer kämpferischer Leistung in Ludwigsburg.

Ludwigsburg - Der Einstand des neuen Trainers Milenko Bogicevic ist missglückt. Die Basketballer von MBC Syntainics verloren am Donnerstag nach einer starken kämpferischen Leistung bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 82:86 (38:46). Nach der elften Niederlage in Serie haben die Weißenfelser nur noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Den größten Anteil am Erfolg der Ludwigsburger hatten Stefan Smith (16), Elijah Hughes, Babacar Sane (je 15), Toms Skuja (12) und Yorman Polas Bartolo (11). Für das Team aus Sachsen-Anhalt erzielten Spencer Reaves, Charles Callison (je 17), Kresimir Nikic und Jure Planinic (je 12) die meisten Punkte.

Bis zum 13:13 (6.) konnten die Weißenfelser die Partie ausgeglichen gestalten. Dann zogen die Ludwigsburger bis zur 16. Minute auf 43:29 davon.

Die Mitteldeutschen liefen zwar lange diesem Rückstand hinterher, gaben nicht auf und verkürzten auf 67:69 (32.). Selbst nach dem 10:0-Lauf der Ludwigsburger auf 79:67 (36.), kamen die Gäste noch einmal 74:79 (38.) heran, konnten die Partie aber nicht mehr drehen. Hauptgrund war die schwache Dreierquote: Mit nur neun Treffer bei 27 Versuchen konnten die Weißenfelser ihre Negativserie nicht beenden. Die Ludwigsburger trafen neun ihrer 20 Versuche aus der Distanz.