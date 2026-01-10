Die Gäste sind nur unter Protest in Oldenburg angetreten und verspielen einen möglichen Erfolg in der Anfangsphase des dritten Viertels.

Oldenburg - Die Basketballer von MBC Syntainics haben die fünfte Niederlage in Serie in der Bundesliga kassiert. Die Weißenfelser verloren bei den EWE Baskets Oldenburg mit 84:91 (41:47) und rutschen dadurch in der Tabelle weiter ab. Den größten Anteil am fünften Erfolg der Gastgeber in Serie hatten Nicholas Tischler (19), Christopher Clemons (18), Michale Kyser (14), Brian Fobbs (13) und Tomislav Zubzic (11). Für die Mitteldeutschen erzielten Spencer Reaves (27), Akeem Vargas und Jure Planinic (je 10) die meisten Punkte.

Allerdings ist die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt nur unter Protest angetreten und hatte wegen der Unwetterlage im Vorfeld um eine Verlegung der Partie gebeten. Diesem Wunsch stimmten jedoch weder die Oldenburger noch die Basketball-Bundesliga zu.

Nur bis zum 11:11 (6.) konnte die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt das Geschehen ausgeglichen gestalten. Anschließend zogen die Oldenburger über 23:18 (10.) auf 45:35 (17.) davon und legten mit einem 12:0-Lauf auf 59:41 (24.) zu Beginn des dritten Viertels den Grundstein zum Erfolg. Die Gäste starteten im letzten Abschnitt eine Aufholjagd nach dem 48:67-Rückstand (28.) und kamen noch einmal auf 82:85 (39.), konnten das Blatt aber nicht mehr wenden. Die Weißenfelser konnten nur zwölf ihrer 21 Freiwürfe verwandeln und hatten auch beim Rebound (25:36) klare Nachteile.