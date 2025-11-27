Mit Millionenaufwand entsteht in Weimar ein neues Zentrum für die Graphischen Sammlungen. Was das Gebäude für Thüringens wichtigste Kunstwerke leisten soll.

Weimar - Das Sammlungs- und Restaurierungszentrum der Klassik Stiftung Weimar nimmt Gestalt an. Der Erweiterungsbau der Graphischen Sammlungen entsteht im Norden Weimars mit Investitionen von rund 15,1 Millionen Euro, wie die Stiftung zum Richtfest mitteilte. Damit werde mehr Raum für die Restaurierungswerkstätten der Stiftung sowie Depotflächen mit optimalen klimatischen Lagerbedingungen geschaffen. Die Fertigstellung sei für Ende nächsten Jahres geplant.

Besonderes Augenmerk liege auf einer nachhaltigen Errichtung sowie Nutzung des architektonisch ambitionierten Gebäudes, hieß es. „Der Neubau direkt am Zentralen Museumsdepot dient der Sicherung der wichtigsten Kunstsammlung Thüringens“, betonte Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz.

Die Graphischen Sammlungen der Klassik Stiftung Weimar gehören den Angaben zufolge zu den bedeutendsten Sammlungen von Kunst auf Papier in Deutschland. Sie umfassen mehr als 230.000 Werke - darunter Handzeichnungen, Druckgrafiken, Aquarelle, Miniaturen, Skizzenbücher und Fotografien aus sieben Jahrhunderten.