Alle zwei Jahre feiert sich Brandenburg selbst. Dieses Jahr bittet die Stadt Perleberg in der Prignitz bereits ab Freitag zum Tanz.

Perleberg - Brandenburgs Landesfest in Perleberg (Landkreis Prignitz) beginnt am Freitagnachmittag mit dem Bühnenprogramm. Los gehe es ab 16 Uhr am St. Nicolai Kirchplatz, teilten die Veranstalter mit. Schluss soll erst am Sonntagabend sein. Das Fest findet nur alle zwei Jahre und in wechselnden Städten statt und lockt meist tausende Menschen nicht nur aus der näheren Region in die Gastgeberstadt.

Das Highlight am Freitag sei sicher die Abschlussgala der Lotte Lehmann Akademie, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Die Musiker spielen mit „Street Scene“ eine Broadway Oper von Kurt Weill. Anders als in den Vorjahren üblich wird das Landesfest mit insgesamt drei Festtagen etwas länger laufen.

Um die 80.000 Besucher erwarte man in den kommenden Tagen, hatte Bürgermeister Axel Schmidt (parteilos) kürzlich gesagt. Die Veranstalter kündigten 400 Künstler, 300 Marktstände und 120 Stunden Programm an. Acht Bühnen sind in der Rolandstadt Perleberg aufgebaut. In zwei Jahren soll der Brandenburg-Tag in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) gefeiert werden.