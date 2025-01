Niedersachsens Wirtschaft steckt in der Krise. Folglich ist die Stimmung beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer verhalten. Ministerpräsident Weil will eine Trendwende.

Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will in diesem Jahr den wirtschaftlichen Aufschwung einleiten. „2025 muss ein Jahr des Turnaround werden“, sagte der SPD-Politiker beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover. Wenn es in einem Jahr keine spürbaren Veränderungen gebe, werde sich die Lage noch einmal deutlich verschlechtern. „Für uns als Landesregierung ist das ein Topthema.“

Denn: Eine gesunde Wirtschaft sei die Grundlage für eine gesunde Gesellschaft. „Wir werden uns Mühe geben, Ihnen das Leben leichter zu machen“, sagte Weil zu den anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmern. Niedersachsen sei ein Industrieland und solle auch eines bleiben. „Wir wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir dieses Asset freiwillig aufgeben würden.“

„Keine Zeit zu verlieren“

Deswegen werde man sehr genau darauf achten, dass das Thema Wettbewerbsfähigkeit vorn anstehe, kündigte der Ministerpräsident an. Schließlich werde kein Unternehmen auf Dauer ohne Wettbewerbsfähigkeit Erfolg haben können. „Das gilt für Volkswagen und das gilt auch für alle anderen Unternehmen, die wir im Land haben.“

Um die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen, führe kein Weg an den gestiegenen Netzentgelten vorbei, betonte Weil. Man müsse sie im ersten Schritt stabilisieren, im zweiten Schritt senken und im dritten Schritt so behandeln wie andere Infrastrukturvorhaben auch. Aus Sicht des Ministerpräsidenten dürfe dies gern noch vor der Bundestagswahl geschehen. „Gerade bei diesem Thema Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit von Industrie haben wir keine Zeit zu verlieren.“