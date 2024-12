Viele Menschen treten zu Weihnachten die Fahrt zur Familie an. Auf Thüringer Autobahnen lief das aber bislang ohne große Probleme ab. Wachsamkeit ist dennoch geboten.

Hermsdorf - Auf den Autobahnen in Thüringen herrscht schon weihnachtliche Stimmung. Der meiste Reiseverkehr fuhr bereits am Wochenende durch, größere Staus oder Unfälle gab es nicht, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei in Hermsdorf sagte. Heute sei das Verkehrsaufkommen schon niedriger. „Es scheint bisher der Weihnachtsfrieden angekommen zu sein auf Thüringer Autobahnen.“

Für die kommenden Tage sei dennoch Wachsamkeit angesagt. „Jetzt wird es regnerischer und kälter und man muss mit Glatteis rechnen“, warnte sie. Wann zu Weihnachten besonders viel los sei, hänge immer davon ab, auf welchen Tag das Fest falle. In diesem Jahr hätten viele Menschen offenbar schon am Wochenende die Fahrt zur Familie angetreten und den Montag als Brückentag genutzt.