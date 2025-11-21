Mehr als 30 Lichtinstallationen, eine Eisbahn und ein Weihnachtsdorf - der Tierpark Berlin lädt bis Januar zum festlichen Lichterzauber ein. Mit besonderen Angeboten für Familien und Kinder.

Die Lichtinstallationen zu „Weihnachten im Tierpark“ in Berlin-Lichtenberg wurden am Abend eröffnet.

Berlin - Das Lichterfest „Weihnachten im Tierpark“ ist in Berlin-Lichtenberg eröffnet worden. Bereits zum sechsten Mal werden Teile des Tierparks in der Vorweihnachtszeit in eine leuchtende Winter- und Lichterwelt verwandelt. Entlang eines zwei Kilometer langen Rundwegs sind bis zum 10. Januar über 30 inszenierte Lichtinstallationen und interaktive Attraktionen aufgebaut.

Dazu gibt es eine Eisbahn mit Schlittschuh-Verleih, für Kinder eine Weihnachtsrätsel-Rallye und einen nostalgischen Fotoautomaten für analoge Erinnerungsfotos. Auch die Fassade des Schlosses Friedrichsfelde auf dem Tierparkgelände wird angestrahlt. Daneben ist ein Weihnachtsdorf mit Glühwein, Punsch, Zuckerwatte und Snacks aufgebaut.

Der Direktor von Zoo- und Tierpark, Andreas Knieriem, betonte, die Tradition der Weihnachtsbeleuchtung spiegele wider, wofür der Tierpark stehe: „für unvergessliche Momente und gemeinsame Erlebnisse, die verbinden und noch lange nachklingen“.

Die Strecke führt nicht an den Tiergehegen entlang. Keines der knapp 8.500 Tiere werde durch die Lichtinstallationen gestört. „Besonders schreckhafte Tiere können sich in Rückzugsbereiche zurückziehen, sodass ein sicheres Erlebnis für Besucher und Tierwohl garantiert ist“, so der Tierpark.

Eintrittskarten können am besten über das Internet gekauft werden. Frühe Buchungen sind billiger. Neben Familientagen mit Familientickets gebe es erstmals auch „FlexTickets“ für Kinder. An bestimmten Tagen bietet der Tierpark Advents- und Weihnachtstouren.