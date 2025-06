Arbeiten an Eisenbahnbrücken: Einschränkungen bei der Bahn (Symbolbild)

Leipzig - Wegen Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Leipzig-Dresden müssen Bahnkunden Ende Juni erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Zwischen dem 23. und 29. Juni wird die Strecke zwischen Dornreichenbach und Dahlen für umfangreiche Erneuerungsarbeiten an den Weichen vollständig gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Im Fernverkehr fährt die ICE-Linie Wiesbaden-Dresden in dem Zeitraum nur von und nach Leipzig, die Halte in Riesa, Dresden-Neustadt und Dresden Hbf entfallen. Fernverkehrsfahrgäste können zwischen Leipzig und Dresden Ersatzbusse nutzen. Einzelne Züge werden mit einer Fahrzeitverlängerung von bis zu 90 Minuten und ohne Halt in Riesa umgeleitet. Ab dem 27. Juni werden die ICE zwischen Erfurt und Leipzig aufgrund weiterer Bauarbeiten auf der Schnellfahrstrecke umgeleitet, es kann zu Fahrzeitverlängerungen von bis zu 60 Minuten kommen.

Zudem entfallen die Züge der Linie S 3 zwischen Borsdorf, Wurzen und Oschatz sowie die Linie RE 50 zwischen Wurzen und Oschatz. Auch hier ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Bahn bittet alle Reisenden, sich vor Fahrtantritt in den digitalen Reiseauskunftsmedien oder in der App DB Navigator zu informieren.