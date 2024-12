Viele Menschen schauten vielleicht mit Sorge auf 2025, sagt Berlins Regierender Bürgermeister. Dennoch appelliert er an die Bürgerinnen und Bürger, mutig zu sein.

Wegner zum neuen Jahr: „Glauben wir an unsere Stadt“

„Glauben wir an unsere Stadt mit Zuversicht und Optimismus“, fordert der Regierende Bürgermeister Kai Wegner. (Archivbild)

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner ruft die Berlinerinnen und Berliner in seiner Neujahrsansprache dazu auf, die Stadt gemeinsam besser zu machen. „Ich möchte uns alle heute ermuntern, das zu tun, was uns und unsere Stadt voranbringt: mitanzupacken. Mut zu haben. Auch Mut zu Veränderungen. Unseren Zusammenhalt zu stärken. Und für unsere Demokratie einzutreten“, sagt Wegner dem Manuskript zufolge, das die Senatskanzlei veröffentlichte.

„Unser Berlin, das ist die Stadt der Freiheit – und die Stadt der Chancen. Diese Chancen wollen und müssen wir gemeinsam nutzen. Das wünsche ich uns für das neue Jahr.“ Viele schauten vielleicht mit Sorge auf 2025. Er wünsche sich jedoch eine Stadt, in der die Berlinerinnen und Berliner sagen: „Lasst uns in diesem Jahr respektvoll miteinander umgehen. Lasst uns dafür arbeiten, unsere Stadt jeden Tag ein Stück besser zu machen. Lasst uns aufeinander zugehen und auch mal neue Wege gehen.“

Wegner betont: „Wir alle haben es in der Hand. Glauben wir an unsere Stadt mit Zuversicht und Optimismus. Es liegt an uns.“

Die Neujahrsansprache des Regierenden Bürgermeisters wird am Mittwoch, 1. Januar, um 19.55 Uhr, in voller Länge im rbb ausgestrahlt.