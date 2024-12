In Magdeburg rast ein Auto in eine Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt. In Berlin ruft das Erinnerungen an 2016 hervor.

Nur einen Tag zuvor gedachte man in Berlin der Opfer des Terroranschlags am Breitscheidplatz.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat sich nach der tödlichen Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg erschüttert gezeigt. „Was für eine schreckliche Tragödie. Nur einen Tag zuvor haben wir in Berlin der Opfer des islamistischen Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gedacht“, teilte die Senatskanzlei auf dpa-Anfrage mit.

Seine Gedanken seien bei den Toten und Verletzten von Magdeburg und deren Angehörigen, so Wegner weiter. Er vertraue der Arbeit der Ermittlungsbehörden, „die diese furchtbare Tat aufklären werden“. Er werde am Nachmittag an der Gedenkandacht in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche für die Opfer in Magdeburg teilnehmen, so die Senatskanzlei.

Ein Mann ist am frühen Freitagabend auf einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg in eine Menschengruppe gefahren. Dabei starben mindestens vier Menschen. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen wurden zudem 41 Menschen schwerstverletzt.