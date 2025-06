Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister und CDU-Landeschef Kai Wegner hat den Koalitionspartner SPD aufgerufen, auf Streit zu verzichten. „Unser Koalitionspartner ist, glaube ich, zurzeit in keiner ganz einfachen Lage“, sagte Wegner beim jüngsten CDU-Landesparteitag in Tempelhof. „Wir müssen auch ein bisschen Verständnis dafür haben.“

Es sei nicht einfach für die SPD, die über Jahre das Rote Rathaus geführt habe - bis zur jetzigen schwarz-roten Koalition. Wegner sprach SPD-interne Diskussionen etwa mit Blick auf die Aufstellung für die nächste Abgeordnetenhauswahl im September 2026 an.

Das sei keine einfache Entscheidung. „Es sind ja auch einige Namen im Gespräch“, sagte Wegner. Es sei seine Empfehlung, sich nicht öffentlich zu streiten.

Wegner mahnt die SPD zu gemeinsamer Sacharbeit

„Jeder muss eine Aufstellung finden für eine Wahl, das ist total okay.“ Aber die Berlinerinnen und Berliner hätten kein Interesse an tagtäglichem Parteienstreit. Sie wollten, dass man konsequent weiter dafür arbeite, wofür man gewählt worden sei.

„Und wir haben noch einige Punkte zu klären in dieser Koalition“, sagte Wegner. „Mein Appell an alle, auch in der SPD, klärt die Sachen intern, die ihr zu klären habt. Dafür haben wir Verständnis und auch Geduld“, so der CDU-Landeschef. „Aber lasst uns bitte weiter in der Sache Berlin nach vorne bringen und die Probleme weiter anpacken und lösen.“