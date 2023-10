Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) reist am Tag der Deutschen Einheit nach Hamburg. Er nimmt dort an den offiziellen Feierlichkeiten aus diesem Anlass teil, wie die Senatskanzlei am Montag mitteilte. Wegner will am Vormittag den Ökumenischen Gottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis besuchen und ist anschließend Gast beim Festakt in der Elbphilharmonie.

Danach trifft er auf die Berliner Bürgerdelegation, eine Gruppe ehrenamtlich Engagierter, die mit der Einladung zu den Einheitsfeierlichkeiten für ihr besonderes Engagement für die Gesellschaft gewürdigt werden. Außerdem hat er zugesagt, im Bundesrats-Pavillon an einem Talk teilnehmen.

Der Tag der Deutschen Einheit und das dazugehörige Bürgerfest stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Horizonte öffnen“. Alle 16 Bundesländer präsentieren sich dann entlang der Mönckebergstraße in der Hamburger Innenstadt.

Berlin bietet nach Angaben der Senatskanzlei als wichtigster deutscher Film-, Serien- und Kinostandort ein umfangreiches Programm zum Thema Filmlandschaft. Unter anderem sind dort Klassiker wie „Good Bye Lenin!“ und Serien wie „Babylon Berlin“ zu sehen. „Filme eröffnen Horizonte: Sie lassen uns Geschichten erleben, durch die Zeit und in ferne Länder reisen und die Welt mit anderen Augen sehen“, sagte Wegner.

Zum Tag der Deutschen Einheit sagte er, der 3. Oktober werde immer ein Tag der Freude sein, für Deutschland und für Berlin. „Wenn aus Teilung Einheit wird, wenn aus Unterdrückung Freiheit wird, dann können wir darauf vertrauen, dass dies überall auf der Welt möglich ist.“