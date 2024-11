Berlins Ehrenbürgerin Margot Friedländer wird am Dienstag 103 Jahre alt. (Archivfoto)

Berlin - Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner und Kulturstaatsministerin Claudia Roth gratulieren der Holocaust-Überlebenden und Berliner Ehrenbürgerin Margot Friedländer zum Geburtstag. Sie wird am Dienstag 103 Jahre alt. „Margot Friedländer setzt sich unerschrocken für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein und für einen Dialog, der Brücken baut. Trotz ihres hohen Alters ist sie eine deutlich vernehmbare öffentliche Stimme, die uns alle mahnt und gleichzeitig zur Versöhnung einlädt“, teilte Wegner mit. Er gratuliere ihr auch im Namen des Senats sehr herzlich zum Geburtstag.

„Margot Friedländer trägt dazu bei, dass das jüdische Leben in Deutschland und Berlin ein Gesicht hat, und sie ermutigt viele Menschen, Gesicht zu zeigen“, so der CDU-Politiker. „Ihr Engagement trägt dazu bei, dass Berlin zusammenhält und fest an der Seite der Jüdinnen und Juden steht. Dafür danke ich unserer Ehrenbürgerin Margot Friedländer sehr.“

Roth würdigt Friedländers Engagement für ein tolerantes Miteinander

Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) gratulierte Friedländer. Als Zeitzeugin setze sie sich unermüdlich für die Aufarbeitung und das anhaltende Erinnern an die nationalsozialistischen Verbrechen und den systematischen Völkermord an Millionen europäischer Juden ein, teilte Roth mit.

Sie würdigte gleichzeitig Friedländers Engagement für demokratische Werte und ein friedliches, tolerantes Miteinander. „In Zeiten der Spaltung, in denen Populismus und antidemokratische Tenden­zen an Einfluss gewinnen, ist ihre Botschaft und ihr Kampf gegen das Vergessen wichtiger denn je.“ Ihr Engagement verdiene höchste Anerkennung. „Und ich versichere ihr meinen großen Respekt und Dank gegenüber ihrem Lebenswerk.“