Berlin - Sternsingerinnen und Sternsinger aus dem Erzbistum Berlin haben am Montag den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) im Roten Rathaus besucht - und Spenden für das Amazonasgebiet gesammelt. Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“ sammelten mehr als 1700 Kinder und Jugendliche aus katholischen Gemeinden um den Jahreswechsel Spenden zum Erhalt des Regenwaldes und zur Unterstützung von Kindern in Südamerika, wie die Senatskanzlei mitteilte.

Nach dem üblichen Singen auf der Haupttreppe führte Wegner die als Heilige Drei Könige verkleideten Kinder durch das Rathaus. Dabei brachten die Sternsinger auch den traditionellen Segen „C+M+B“ (Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus) an mehrere Türen im Gebäude an. „Das Dreikönigssingen ist ein großartiges Projekt. Kinder engagieren sich für Kinder. Aus christlicher Nächstenliebe wird konkrete Hilfe“, teilte Wegner vorab mit.

Fragen von Journalisten an Wegner zu seiner vor wenigen Tagen bekannt gewordenen Beziehung zu Bildungssenatorin Katharina Günther-Wunsch (CDU) waren am Montag im Rathaus nicht möglich.