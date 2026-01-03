Statt S-Bahnen pendeln Busse zwischen Berlin und Potsdam. Wegen des Stromausfalls in Berlin soll auch ein Stellwerk der Bahn ausgefallen sein. Wie Fahrgäste nun dennoch an ihr Ziel kommen.

Berlin/Potsdam - Vermutlich wegen des großen Stromausfalls in Berlin ist ein Stellwerk der Bahn in Berlin Wannsee ausgefallen. Es kommt im S-Bahnverkehr und bei den Regionalzügen zwischen der Hauptstadt und Potsdam zu Ausfällen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte.

Konkret betroffen sind die S1 zwischen Zehlendorf und Wannsee sowie die S7 zwischen Charlottenburg und Potsdam Hbf. Bei den Regionalbahnen sind die Linien RE1 und RE7 betroffen. Für die ausfallenden S-Bahnen gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Wie lange die Ausfälle andauern, konnte die Sprecherin nicht sagen. Mitarbeiter der Bahn seien vor Ort und versuchen, das Stellwerk wieder ans Stromnetz zu bekommen.

Tausende Haushalte in Berlin ohne Strom

Seit dem frühen Samstagmorgen sind etwa 45.000 Haushalte und 2.200 Betriebe im Berliner Südwesten ohne Strom. Bis alle wieder Strom haben, könnte es noch Tage dauern. Es wurden mehrere Notunterkünfte eingerichtet. Menschen, bei denen die Heizungen ausgefallen sind, können dort Zuflucht finden.