Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg werden auch in Berlin Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

Berlin - Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in einer Büffel-Herde in Brandenburg bleiben in Berlin Zoo und Tierpark vorübergehend geschlossen. Das teilten die Betreiber mit. Die Schließung sei eine wichtige Präventivmaßnahme zum Schutz der Tiere und zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung - und sei mit den Behörden abgestimmt worden, hieß es in der Mitteilung des Zoos. Und: „Der Schutz der Tiere in Zoo und Tierpark Berlin hat oberste Priorität.“

Erstmals seit mehr als 35 Jahren ist es in Deutschland zu einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) gekommen. Die für Tiere hoch ansteckende Viruserkrankung wurde in einer Büffel-Herde in Hönow im Landkreis Märkisch-Oderland entdeckt. Der Ort ist nicht weit von Berlin entfernt.