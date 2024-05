Jena - Als Reaktion auf die Thüringer Kommunalwahlergebnisse haben Studierende einen Hörsaal der Universität Jena besetzt. Es gehe darum, einen Raum zu schaffen, in dem sich Studierende gegen den Rechtsruck zusammentun könnten, sagte eine Sprecherin des Bündnisses Rechtsruck Stoppen in Jena. Die Idee für die laut Veranstaltern „ständige Versammlung“ sei nach einer Demonstration am Montagnachmittag entstanden. Eine Sprecherin der Universität sagte, am Abend habe es seitens der Hochschulleitung erste Gespräche mit den Studierenden gegeben. Es sei eine friedliche Versammlung und keine wirkliche Störung des Betriebs. Geplante Vorlesungen in dem Hörsaal seien verlegt worden. Zunächst hätten sich an der Demonstration am Nachmittag rund 200 Personen beteiligt.