Frankfurt/Main - Ex-Bundestrainer Joachim Löw hofft vor dem Saisonfinale der Fußball-Bundesliga, dass sich seine Ex-Clubs SC Freiburg und Eintracht Frankfurt für die Champions League qualifizieren. „Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Dortmund nicht gewinnt, hoffe ich, dass am Samstagabend in Freiburg zwei Mannschaften auf dem Platz stehen, die sich danach über den Einzug in die Champions League freuen können“, sagte Löw in einem Interview auf der Webseite der Eintracht.

Die viertplatzierten Freiburger und der Tabellendritte Frankfurt treffen am 34. Spieltag im direkten Duell aufeinander. Nutznießer könnte Borussia Dortmund sein. Mit einem Heimsieg gegen Holstein Kiel würde der BVB mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest an einem Team vorbeiziehen und sich somit für die Königsklasse qualifizieren.

Löw war als Spieler sowohl für den Sport-Club als auch für die Eintracht aktiv. „Ich habe große Sympathien für die Eintracht und deren Spielweise, aber den größten Teil meiner Spielerlaufbahn und meines Lebens hat mich Freiburg begleitet“, erklärte der Weltmeister-Coach von 2014.