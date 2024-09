Eine Frau springt in Marzahn aus dem Fenster und verletzt sich schwer. Erste Ermittlungen deuten auf einen Fall von häuslicher Gewalt hin.

Eine Frau ist bei einem Sprung aus einem Fenster in Marzahn-Hellersdorf schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Berlin - Eine Frau ist bei einem Sprung aus einem Fenster im zweiten Stock im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf schwer verletzt worden. Die 23-Jährige sei am Abend aus dem Fenster gesprungen, weil sie Angst vor ihrem Ehemann gehabt habe, sagte ein Polizeisprecher. Sie wurde mit einem gebrochenen Oberschenkel und inneren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Als die Einsatzkräfte an der Wohnung des Paares eintrafen, war der Mann den Angaben zufolge nicht mehr da. Nähere Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.