Leipzig - RB Leipzig verliert im Kampf um die Champions League-Plätze zu viele Zähler gegen Teams aus dem unteren Tabellenfeld. Das soll sich heute beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Dazn) ändern. Dafür muss das Team von Trainer Ole Werner aber wieder mehr Klarheit in die eigenen Aktionen bekommen und den Gegner nicht durch leichtfertige Ballverluste ins Spiel zurückholen, forderte der Fußball-Trainer.

Für Hoffnung in Köln sorgt die Tatsache, dass RB noch nie ein Spiel gegen einen Aufsteiger bei 33 Siegen und fünf Unentschieden verloren hat. Und Neuzugang Bajan Gruda. Die Leihgabe aus Brigthon stehe komplett im Saft und sei für alle Planungen eine Option. Selbst ein Startelf-Einsatz sei möglich, sagte Werner, der den früheren Mainzer vor allem auf der Achter- oder Zehnerposition sieht.