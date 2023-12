Hildesheim - Ein Weg in Hildesheim wird im kommenden Frühjahr nach dem 2011 gestorbenen Schlagersänger Bernd Clüver benannt. Der Ortsrat Nordstadt habe am Donnerstagabend beschlossen, dass die Verbindung zwischen zwei Straßen Bernd-Clüver-Stieg heißen soll, sagte ein Stadtsprecher am Freitag. Der Stichweg war bisher namenlos. Die Stadtverwaltung wurde demnach gebeten, Namensschilder aufzustellen mit dem Zusatz „Schlagersänger, 1948-2011“.

Clüver („Der Junge mit der Mundharmonika“) wurde in Hildesheim geboren und lebte dort bis 1955. In den 70ern hatte er seine größten Hits. Er starb auf Mallorca an den Folgen von Verletzungen, die er sich bei einem Treppensturz zugezogen hatte.

Bereits im August 2023 war eine Gedenktafel am früheren Wohnhaus der Familie Clüver in Hildesheim enthüllt worden. Auf der Tafel ist neben der Inschrift ein Foto des lächelnden Musikers in jungen Jahren mit Föhnfrisur zu sehen. Mirco Weiß, früherer CDU-Ratsherr in Hildesheim, ist der Initiator des Clüver-Gedenkens. Die Einweihung der Straße solle wieder mit Prominenz aus dem Show-Business gefeiert werden, sagte Weiß.