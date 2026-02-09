Keine Lust auf Trubel und Konfetti? Während des närrischen Treibens in den Karnevalshochburgen setzen Küstenorte auf ein Alternativprogramm – was in diesem Jahr wo geboten wird.

An der Küste stellen sich viele Orte auf Urlauber aus den Karnevalshochburgen ein. (Archivbild)

Norddeich/St. Peter-Ording - Weg von Konfettiregen und Kamelle: Über die anstehenden Karnevalstage werden an den Küsten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein wieder viele Menschen aus den Karnevalshochburgen erwartet. Viele Küstenorte stellen deshalb eigene Auszeit-vom-Karneval-Programme auf die Beine – etwa der Küstenort Norden-Norddeich in Ostfriesland.

Für viele Menschen besonders aus dem Rheinland, die nichts mit der Karnevalszeit anfangen könnten, stehe eine Auszeit an der Nordseeküste inzwischen fest im Kalender, sagt Julia Mühlenbrock, Sprecherin des Tourismus-Service Norden-Norddeich. „Die buchen das schon ein Jahr im Voraus.“ Für diese Gästezielgruppe sei das Programm gedacht, aber auch für Einheimische.

Auch die Touristiker in Schleswig-Holstein sprechen gezielt Menschen an, die lieber „Meeresrauschen statt Marschmusik, Moin statt Alaaf und Helau“ mögen, wie die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) mitteilt. „Wer dem Karnevalstrubel entkommen möchte, findet in Schleswig-Holsteins Heilbädern und Kurorten ideale Bedingungen für eine entspannte Auszeit“, heißt es bei der TA.SH. Angebote gebe es sowohl an der Nord- als auch an der Ostsee.

Plattdeutsch-Quiz und Krabbenpulen in Ostfriesland

In Norden-Norddeich stehen die Veranstaltungen von kommendem Freitag an unter dem Motto: „Traditionen, Leben und starke Menschen hinterm Deich“ – rund zwei Dutzend Angebote sind geplant: ob Strandspaziergang, Brotbackkurs, Krabbenpulen oder Plattdeutsch-Quiz. Manche Veranstaltungen seien schon ausgebucht, sagt Mühlenbrock. „Es ist wieder eine große Nachfrage da.“

Die Angebote seien speziell für das lange Karnevalswochenende geplant und gebe es sonst so nicht, sagt Mühlenbrock. „Wir organisieren Veranstaltungen, die eigentlich alles sind, was Karneval nicht ist – ruhig und gemütlich.“ Das passe auch zu vielen ostfriesischen Traditionen, die ohne Trubel auskämen.

Insel setzt auf Ruhe und Entschleunigung

Die ostfriesische Insel Juist macht ebenfalls ein eigenes Programm für Karnevalsmuffel. Das Angebot richte sich vor allem an Menschen, die abseits der lauten, aufgeregten Karnevalshochburgen nach Ruhe und Langsamkeit suchten, teilte die Kurverwaltung mit. Auf dem Programm stehen etwa eine Strandwanderung bei Sonnenuntergang, Lesungen und Konzerte und Wellness.

Im Küstenort Esens-Bensersiel (Landkreis Wittmund) wollen Touristiker Karnevalsmuffeln ebenfalls eine Alternative zum närrischen Treiben bieten. Ein Schwimmen bei Kerzenschein ist in der Nordseetherme geplant. In Esens können Karnevalsurlauber die ostfriesische Tradition des Struukbessen smieten kennenlernen - dabei werden Reisigbesen ohne Stiel geworfen.

Karnevalsauszeit trifft Valentinstag trifft Biike

Da in diesem Jahr der Valentinstag auf den Fastnachtssamstag fällt, bietet etwa Sylt nicht nur klassische Winterwellness und endlose, fast menschenleere Strände für Menschen, die eine Auszeit von der Fastnacht brauchen, sondern auch Events für Verliebte. Viele Locations bieten Wellness-Auszeiten für Paare, Dinner mit Kerzenschein oder auch Tanzkurse.

Zudem lohnt es sich dieses Mal auch nach Aschermittwoch, dem Norden Schleswig-Holsteins nicht den Rücken zu kehren: Denn ein Wochenende später werden auf den nordfriesischen Inseln und Halligen sowie dem dortigen Festland die traditionellen Biikefeuer entfacht. Sie werden immer am 21. Februar, am Vorabend des Petritags, entzündet.

Einheimische und Gäste erwartet vielerorts ein buntes Programm rund um die eigentliche Biike und das traditionelle Grünkohlessen im Anschluss. Auf Pellworm werden bereits ab dem 15. Februar die Biiketage veranstaltet - mit Biikebaden und diversen anderen Veranstaltungen.

2014 wurde das Biikebrennen in das nationale Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe aufgenommen - genau wie der rheinische Karneval.