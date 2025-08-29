Nach Regenschauern und Gewittern am Freitag können sich Berliner und Brandenburger am Wochenende auf sonnige Aussichten freuen.

Berlin/Potsdam - Das Wetter in Berlin und Brandenburg zeigt sich heute wechselhaft und regnerisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet einen wechselnd bis stark bewölkten Himmel. Bereits am Vormittag setzt demnach teils kräftiger Regen ein, örtlich ist auch gewittriger Starkregen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad, bei schwachem Wind aus südlichen Richtungen.

In der Nacht zum Samstag bleibt es laut DWD meist trocken, bei Tiefstwerten zwischen 15 und 12 Grad kann sich lokal Dunst oder Nebel bilden.

Das Wochenende soll insgesamt ruhiger werden: Am Samstag wechseln Sonne und Wolken, nur vereinzelt treten laut Prognose Schauer oder kurze Gewitter auf. Mit Höchstwerten von 22 bis 25 Grad bleibt es angenehm warm. Am Sonntag dominiert die Sonne, vor allem in der Niederlausitz, während es im Norden später wolkiger wird. Regen wird von den Wetterexperten kaum erwartet, die Temperaturen erreichen 24 bis 27 Grad.

Zu Beginn der neuen Woche zeigt sich das Wetter wieder wechselhafter. Am Montag ziehen den Meteorologen zufolge von Westen her Regengebiete auf, vor allem in den westlichen und mittleren Landesteilen sowie in Berlin. Mit 23 bis 27 Grad bleibt es jedoch warm.