Wechselhaftes Wetter und milde Temperaturen in Thüringen

Erfurt - Eine wechselhafte Wetterlage und milde Temperaturen erwarten die Menschen in Thüringen am Donnerstag. Dabei startet der Tag zunächst stark bewölkt und örtlich regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem späten Vormittag lockert es demnach auf und es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad. Nachts halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel, Regen wird nicht erwartet. Es kühlt auf Werte zwischen 5 und 9 Grad ab.

Am Freitag wird es laut DWD wechselnd bewölkt, dabei besteht eine geringe Möglichkeit, dass es zu Schauern kommt. Die Höchstwerte steigen auf Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad. In der Nacht zum Samstag verdichtet sich die Wolkendecke, dabei ziehen Schauer durch das Bundesland. Die Temperaturen fallen auf 6 bis 10 Grad.