Wechselhaftes Silvesterwochenende in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Eine wechselhafte Wetterlage wird am letzten Wochenende des Jahres in Berlin und Brandenburg erwartet. Dabei bleibt es überwiegend bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach kommt es am Samstagvormittag zu Schauern und vereinzelt zu kurzen Gewittern. Dabei sind auch Sturmböen möglich. Ab Mittag lockert es dann etwas auf, gelegentlich blickt die Sonne durch. Von der Prignitz bis zur Uckermark treten lokale Schauer auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad.

In der Nacht zu Sonntag ziehen dichte Wolken auf, dabei regnet es etwas. In der zweiten Nachthälfte lockert es auf und der Regen klingt ab. Es werden Tiefstwerte zwischen 1 und 3 Grad erwartet.

Der letzte Tag des Jahres startet zunächst wolkig und trocken, im Tagesverlauf wird es stark bewölkt. Gebietsweise tritt schauerartiger Regen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad. In der Silvesternacht wird es wechselnd bewölkt, an der Oder kommt es anfangs noch zu Regen. Es kühlt auf Werte zwischen 3 und 5 Grad ab.