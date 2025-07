Wer in der Hauptstadtregion draußen unterwegs ist, muss sich zum Wochenstart auf wechselhaftes Wetter einstellen: Nach Sonne folgen teils kräftige Schauer.

Wechselhafter Wochenstart in Berlin und Brandenburg

Die Woche in der Hautstadtregion startet wechselhaft: Auf Sonne folgen Schauer. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Zum Wochenstart erwartet Berlin und Brandenburg zunächst freundliches Wetter – später kann es aber stellenweise ungemütlich werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Tag heute mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag können sich dann vereinzelt Schauer und Gewitter bilden. Dabei ist an einigen Orten mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und Windböen um 60 km/h zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf warme 25 bis 28 Grad.

In der Nacht zum Dienstag beruhigt sich das Wetter weitgehend. Letzte Schauer klingen ab, und die Temperaturen sinken auf 17 bis 14 Grad.

Am Dienstag geht es den Angaben zufolge wechselhaft weiter: Dichte Wolken dominieren, immer wieder sind Schauer möglich, örtlich auch Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 25 Grad.

Auch zur Wochenmitte bleibt das Wetter unbeständig: Am Mittwoch und Donnerstag muss weiterhin mit Schauern und örtlichen Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich dabei meist zwischen 20 und 24 Grad.