Tim Zechel kehrt nach zwei Jahren dem SC Magdeburg den Rücken. Der Nationalspieler wechselt zu einem Bundesliga-Rivalen.

Magdeburg - Handballer Tim Zechel verlässt den Tabellenführer SC Magdeburg nach dieser Saison und wechselt zum Bundesliga-Rivalen TSV Hannover Burgdorf. Das gaben beide Clubs bekannt.

„Es war eine Zeit mit Höhen und Tiefen, die nicht immer leicht war“, sagte der 29 Jahre alte Nationalspieler, der kurz vor der laufenden Europameisterschaft von Bundestrainer Alfred Gislason aus dem deutschen Aufgebot gestrichen worden war.

Zechel wechselte im Jahr 2024 nach Magdeburg, nachdem er schon in der Jugend drei Jahre lang das Trikot der Elbestädter getragen hatte. Beim Champions-League-Sieger kam Zechel nicht an den Stammkräften Magnus Saugstrup und Oscar Bergendahl vorbei. Zechel stand in der laufenden Bundesliga-Saison gerade einmal rund eine Stunde lang auf dem Feld.