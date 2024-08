Wechsel an der Spitze der Unternehmerverbände nach 24 Jahren

Hannover - Bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen (UVN) und dem Institut der Norddeutschen Wirtschaft (INW) gibt es einen Führungswechsel: Volker Müller hat sich nach 24 Jahren als UVN-Hauptgeschäftsführer und INW-Geschäftsführer verabschiedet. Auf ihn folgt in beiden Positionen Benedikt Hüppe, der zuletzt bereits stellvertretender Hauptgeschäftsführer der UVN war.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) würdigte Müller bei dessen Verabschiedung als einen „Netzwerker vor dem Herrn“, der für eine Kultur der Zusammenarbeit stehe. Den Wirtschaftsvertretern sagte der SPD-Politiker zu, sich für einen Bürokratieabbau einzusetzen. „Wir wollen einfacher werden, wir wollen schneller werden, und wir wollen damit auch kostengünstiger werden“, sagte Weil.

Müllers Nachfolger Hüppe sagte, er wünsche sich Verlässlichkeit und Vertrauen in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. „Es wäre schön, wenn diese Tugenden wieder mehr Platz in unserer Gesellschaft fänden und diejenigen, die sich an geltende Regeln und Gesetze halten, dies nicht immer aufs neue nachweisen müssten“, sagte er.