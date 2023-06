Aaron S. Watkin, Ballettdirektor der Semperoper, steht am Rande einer Pressekonferenz in der Oper.

Dresden - Der Ballettdirektor der Semperoper, Aaron Watkin, wird an diesem Samstag offiziell aus seinem Amt verabschiedet. Konkret soll das nach der Premiere des Balletts „White Darkness“ geschehen. Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) bedankte sich am Freitag schon einmal bei Watkin für sein 17 Jahre langes Wirken in Dresden. „Er hinterlässt ein bestens aufgestelltes Haus mit einem sehr guten internationalen Ruf.“ Neben der Staatskapelle und der Semperoper sei das Ballett zu einem der wichtigsten Kulturbotschafter Sachsen geworden. Zugleich wünschte Klepsch dem Kanadier alles Gute und viel Erfolg für seine neue Aufgabe als Chef des English National Ballet in London.