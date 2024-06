Die Industrie benötigt viel Wasser in Sachsen-Anhalt. Das meiste Wasser wird aus Flüssen genommen. Und ein Unternehmen kommt in der Statistik noch gar nicht vor.

Halle - Betriebe in Sachsen-Anhalt haben 2022 so viel Wasser verbraucht, dass damit dreimal die Rappbodetalsperre im Harz gefüllt werden könnte. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, benötigten 724 befragte Betriebe fast 356 Millionen Kubikmeter Wasser. Das Landesamt hatte dazu alle Betriebe mit einem gewissen Mindestverbrauch an Wasser abgefragt. Vor fünf Jahren lag der Wasserbedarf der Industrie mit rund 372 Millionen Kubikmetern etwas höher. Damals gingen mit 767 berücksichtigen Betrieben aber auch mehr Unternehmen in die Berechnungen mit ein.

Die wichtigste Wasserquelle ist den Angaben zufolge die Entnahme aus Flüssen über eigene Entnahmestellen. Danach folgt bereits die Bereitstellung durch öffentliche Netze und Wasserversorger. In den kommenden Jahren kommt mit Intel in Magdeburg ein neuer Großverbraucher für Wasser dazu. Das Unternehmen rechnet für seine Chip-Produktion mit einem jährlichen Wasserverbrauch von rund 6,5 Millionen Kubikmetern und wäre damit der größte industrielle Verbraucher. Der Wasserverbrauch entspricht in etwa der Hälfte des jetzigen Verbrauchs der Landeshauptstadt Magdeburg.