Teilweise war die Elbe auch in Sachsen-Anhalt in der vergangenen Woche über die Ufer getreten. Ein großes Hochwasser blieb aber aus. Jetzt zieht der Hochwasserscheitel weiter flussabwärts.

Magdeburg - Die Wasserstände der Flüsse in Sachsen-Anhalt sind wieder unter die Hochwasser-Alarmstufen gefallen. Am Donnerstagnachmittag unterschritt der Pegelstand der Elbe den Warnwert der niedrigsten Alarmstufe 1 in Tangermünde. Wie die Gemeinsame Hochwasserzentrale der Länder mitteilte, soll der Hochwasserscheitel der Elbe im Verlauf des Donnerstags den Pegel Wittenberge passieren. Damit liegt an keinem der Pegel in Sachsen-Anhalt mehr eine Hochwassersituation vor.