Die Wasserstände an der Oder in Brandenburg fallen. Trotzdem gilt in Frankfurt (Oder) nach wie vor Alarmstufe 3.

Wasserstände an der Oder fallen in Brandenburg weiter

Frankfurt (Oder) - Der Pegelstand in Frankfurt (Oder) fällt weiter. Nach wie vor gilt dort aber die Hochwasser-Alarmstufe 3, wie Daten des Landesamts für Umwelt Brandenburg zeigen. Alarmstufe 4 war bereits am Samstagmorgen aufgehoben worden.

Die Wasserstände an den nördlicheren Flussabschnitten der Oder gehen ebenfalls zurück. In Kienitz gilt Alarmstufe 1, in Hohensaaten-Finow und Stützkow Stufe 2. Im Nationalpark Unteres Odertal bei Schwedt in der Uckermark werden mit dem Wasser gezielt Auen geflutet, um die Lage weiter zu entspannen.

Bei Alarmstufe 3 werden laut Umweltamt einzelne Grundstücke, Straßen oder Keller überflutet, bei Stufe 2 Grünland und Waldflächen in den Überschwemmungsgebieten. Stufe 1 kennzeichnet den Beginn, bei dem das Wasser langsam über die Flussufer tritt.