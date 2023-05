Zehdenick - Auch nach dem Einsatz von Wasserspürhunden und Tauchern auf dem Großen Wentwosee bei Zehdenick bleiben zwei junge Männer vermisst. Die rund sechsstündige Suche war am Dienstag ergebnislos. Die Polizei will die Hunde am Mittwochvormittag erneut einsetzen.

„Die Hunde haben fleißig angezeigt, und die Taucher gingen auch ins Wasser“, sagte ein Sprecher der Polizei. Doch gefunden wurden die beiden vermissten 22-Jährigen bisher nicht. „Bei dem großen See ist das nicht einfach“, sagte der Sprecher. Zudem ist die Sicht im Gewässer schlecht. Die speziell ausgebildeten Hunde fuhren in einem Boot über den See, um Personen unter Wasser zu erschnüffeln.

Am vergangenen Donnerstag, am Himmelfahrtstag, hatten die beiden 22-Jährigen mit Freunden in Zabelsdorf, einem Ortsteil der Stadt Zehdenick, gefeiert. Die Polizei vermutet, dass sie dann in der Nacht auf Freitag noch in den See gegangen sind. Am Wochenende war die Region am See im Norden Brandenburgs bereits mit einem Großaufgebot an Technik, Drohnen, Spürhunden, Hubschrauber und Tauchern abgesucht worden. Auch Familie und Freunde starteten Suchaktionen.