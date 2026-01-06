Mitten in der eiskalten Nacht kommt es zu einem Wasserrohrbruch im zweiten Stock eines Hauses in der Potsdamer Chaussee. Die Feuerwehr wird alarmiert.

Berlin - Im Gebiet des Stromausfalls in Berlin-Zehlendorf ist die Feuerwehr in der Nacht zu einem Wasserrohrbruch gerufen worden. Im zweiten Stock eines Mietshauses in der Potsdamer Chaussee im Ortsteil Nikolassee seien größere Mengen Wasser ausgetreten und durch das Haus bis in den Keller gelaufen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Feuerwehr sei um 0.35 Uhr alarmiert worden und mit einem Löschfahrzeug im Einsatz gewesen. Man habe dann die Wasserzufuhr am Einsatzort abgestellt. Ob der Rohrbruch durch den starken Frost im Zusammenhang mit dem Stromausfall und einem Heizungsausfall entstanden sei, sei möglich, aber derzeit nicht bekannt, sagte der Sprecher. Weitere ähnliche Vorfälle seien bislang nicht registriert worden. Die „Berliner Morgenpost“ hatte berichtet.