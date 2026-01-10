Nach einem Rohrbruch im Chemnitzer Zentrum erhalten Anwohner Trinkwasser über einen Tanker. Bereits am Morgen riss die Leitung nach dem Rohrbruch weiter auf.

In den frühen Morgenstunden riss die Leitung nach Angaben des Energieversorgers noch weiter auf. (Symbolbild)

Chemnitz - Rund 100 Personen sind wegen eines Wasserrohrbruchs im Chemnitzer Zentrum zeitweise über einen Trinkwassertanker versorgt worden. Arbeiter waren bis etwa 18.30 Uhr damit beschäftigt, die Störung zu beseitigen, teilte die Polizei mit. Betroffen waren die Hausnummern 36a bis 58 der Theaterstraße, wie die Sprecherin von „eins energie in sachsen“ mitteilte.

Bereits in den frühen Morgenstunden war festgestellt worden, dass die Leitung nach dem Rohrbruch weiter aufgerissen war. Die ursprünglich für den Nachmittag geplante Behebung war etwas verschoben worden. Nach Angaben der Sprecherin war ein weiterer Reparaturschritt notwendig geworden.