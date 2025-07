Wasserpfeifentabak in geheimem Kellerraum versteckt

Der Zoll entdeckte in einem geheimen Raum unversteuerten Shishatabak. (Symbolbild)

Berlin - In einem geheimen Raum im Keller einer Shisha-Bar in Berlin-Gesundbrunnen sind vom Zoll acht Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabak entdeckt worden. Bei der ersten Kontrolle der Bar fiel den Zöllnern die kleine Menge versteuerter Tabak auf, die angesichts der vielen Gäste als gering erschien, so der Zoll.

Der Geschäftsführer habe das nicht erklären können. Bei der genaueren Durchsuchung des Kellers stieß man auf ein auffälliges Regal, das als getarnte Tür zu einem weiteren Raum führte. Dort waren drei Dutzend E-Zigaretten ohne Steuerbanderole sowie verschiedene Dosen mit Tabak versteckt.