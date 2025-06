Potsdam - Immer mehr Kreise und Städte in Brandenburg schränken wegen der Trockenheit die Wasserentnahme aus Flüssen, Seen und Brunnen ein. In Potsdam, Brandenburg an der Havel, Havelland und Ostprignitz-Ruppin werden aktuell entsprechende Allgemeinverfügungen vorbereitet, wie ein Sprecher des Brandenburger Umweltministeriums sagte. In vielen Landesteilen - insbesondere im Südosten - sind schon entsprechende Vorschriften in Kraft. Zunächst hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

In acht Landkreisen gelten bereits Allgemeinverfügungen zur Entnahme aus oberirdischen Gewässern: neben Spree-Neiße und Cottbus sind das Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Dahme-Spreewald, Märkisch-Oderland, Barnim und Potsdam-Mittelmark. In vier Landkreisen seien Allgemeinverfügungen in Vorbereitung, teilte das Landesumweltministerium dem „Tagesspiegel“ mit.

Der Grund für den Schritt ist eine absehbar sich verschärfende Wasserknappheit. Die aktuelle Wetterlage hat in einigen Fließgewässern bereits zu sehr geringen Durchflüssen geführt. „Um einem weiteren Rückgang der Wasserführung entgegenzuwirken und die Erhaltung der gewässerökologischen Funktionen abzusichern, ist nun die Einschränkung durch eine Allgemeinverfügung erforderlich“, erklärte ein Sprecher des Spree-Neiße Kreises.