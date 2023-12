Wasser dringt in Keller ein und führt zu Kurzschluss

Taura - Nach starken Regenfällen ist am Sonntagmorgen in Taura (Landkreis Mittelsachsen) Wasser in den Heizungskeller eines Hauses eingedrungen und hat dort einen Kurzschluss ausgelöst. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, kam es nach ersten Erkenntnissen aber nicht zu einem offenen Feuer. Drei Hausbewohner - eine 89 Jahre alte Frau und zwei Männer im Alter von 86 und 89 Jahren - wurden dennoch mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.