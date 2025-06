Was die Lange Nacht der Wissenschaft am Samstag bietet

Berlin - Am Samstag lohnt es sich lang aufzubleiben: Zum 25. Mal in Folge findet in Berlin die Lange Nacht der Wissenschaften statt. Von 17.00 bis 24.00 Uhr öffnen rund 50 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen in der ganzen Stadt ihre Türen.

Mehr als 1.000 Veranstaltungen werden angeboten. Es gibt Experimente zum Mitmachen, Shows, Laborführungen und Vorträge. Die Tickets kosten 5 Euro, Kinder unter 6 Jahren müssen nichts zahlen. Für Veranstaltungsorte in Buch, im Südwesten und im Südosten fahren Sonderbusse von den nächstgelegenen U-Bahn- und S-Bahnstationen, die mit Ticket kostenlos genutzt werden können.

Experimente

An der Lise Meitner Schule in Neukölln können Kinder ihre eigene Knete herstellen und farblich gestalten.

Wie man mit Eiswürfeln Wasser kochen kann, zeige Mitarbeiter der Technischen Universität (TU). Der Effekt ist die Grundlage für die Funktion von fast allen Wärmepumpen und Kälteanlagen.

Am Institut für Luft- und Raumfahrt der TU können Kinder und Erwachsene einen Flugsimulator testen. „Lernen Sie, ein modernes Verkehrsflugzeug sicher zu landen“, heißt es in der Beschreibung. Das Mindestalter beträgt 12 Jahre, vor Ort ist eine Anmeldung erforderlich.

Vorträge

Was verraten Blutspuren über eine Tat? Das erklären Experten des Landeskriminalamts an der Berliner Hochschule für Technik. Es wird gezeigt, wie anhand von Blutspuren ein Tathergang rekonstruiert werden kann.

In einem Vortrag am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft können Interessierte lernen, wie Stress das Verhalten ändert. Dort untersuchen Forscher unter anderem auch, welchen Einfluss Stress auf das Schlafmuster von Mäusen hat.

Frauen in der Wissenschaft: Eine Naturwissenschaftlerin gibt Schülerinnen, Studentinnen und Interessierten Tipps, wie Frauen MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) erfolgreich meistern können und welche Herausforderungen es gibt. Veranstaltungsort ist die Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer Forschungseinrichtungen in Adlershof.

Demonstrationen und Shows

Wer hat schon mal einen Rettungshubschrauber von innen gesehen? Mitarbeiter der DRF-Luftrettung geben am Helios Klinikum in Buch eine Besichtigung. Der Hubschrauber bleibt dabei natürlich am Boden.

Beim Science Slam an der Technischen Universität stellen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Themen in kurzen, unterhaltsamen Vorträgen vor. Es geht um leuchtende Darmbakterien, Wasabi-Nüsse oder Speed-Dating für Neutronensterne.

An einigen Orten wird es musikalisch: An der TU gibt es eine Silent Disco, an der Humboldt-Universität gibt die Humboldt Bigband ein Live-Konzert.

Führungen