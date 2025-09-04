Im Groß Glienicker See Nord wurden erhöhte E.Coli-Werte gemessen. Das kann für die Gesundheit gefährlich werden.

Der See liegt zur Hälfte in Brandenburg und zur Hälfte in Berlin (Archivbild).

Berlin - Wegen erhöhter Werte für E.Coli-Bakterien an der Badestelle Groß Glienicker See Nord hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) eine Badewarnung herausgegeben. „Für Badegäste besteht ein erhöhtes Risiko, da die Krankheitserreger beim Verschlucken von Wasser gesundheitsgefährdend sind“, hieß es in einer Mitteilung. Neue Proben sollten kurzfristig genommen und ausgewertet werden. Der aktuelle Warnhinweis bezieht sich nach Angaben einer Sprecherin explizit nur auf die nördliche Badestelle am Groß Glienicker See.

Der Groß Glienicker See liegt im Südwesten Berlins. Durch ihn verläuft die Grenze zwischen Berlin und Brandenburg.

Für die Badestelle Schmöckwitz am Zeuthener See warnt das Lageso außerdem vor erhöhtem Algenaufkommen, die zu geringer Sichttiefe führen können. „Für alle anderen Badestellen in Berlin zeigt die Badeampel „Grün“: Die Qualität ist gut und zum Baden geeignet.“

E.Coli-Bakterien kommen im Darm von Mensch und Tier vor. Ein Nachweis deutet auf eine fäkale Verunreinigung des Wassers hin. Laut Umweltbundesamt entsteht diese, wenn etwa Abwasser, Regenwasserüberläufe oder Abschwemmungen aus landwirtschaftlichen Flächen ins Gewässer fließen. Auch die Badenden selbst oder Vögel könnten lokal zu fäkalen Verunreinigungen beitragen.