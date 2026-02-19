Verdi fordert mehr Geld für die Beschäftigten der Autobahn GmbH. Um dem Nachdruck zu verleihen, wird an mehreren Orten die Arbeit zeitweise niedergelegt. Was das für Autofahrer auf der A71 bedeutet.

Zella-Mehlis - An der Tunnelkette durch den Thüringer Wald auf der Autobahn 71 kann es heute zu Einschränkungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Mitarbeitenden der Zentralen Betriebsleitstelle Zella-Mehlis zum befristeten Arbeitskampf aufgefordert. Dieser ist Teil einer von Verdi in den laufenden Tarifverhandlungen bei der Autobahn GmbH des Bundes ausgerufenen „Streikwoche“.

In den Tunneln Rennsteig, Hochwald, Alte Burg und Berg Bock könnten Sperrungen von Fahrspuren in beiden Richtungen eingerichtet werden. Eine komplette Sperrung der Tunnel werde es aufgrund des Warnstreiks jedoch nicht geben, da Notdienste vereinbart worden seien.

Verdi fordert für die rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 300 Euro monatlich mehr. Nach zwei Terminen biete der Arbeitgeber mit 29 Monaten eine viel zu lange Laufzeit des Tarifvertrages an. Zudem werde ein Mindestbetrag abgelehnt, der die unteren Lohngruppen stärken würde. Die Autobahn GmbH strebt in der dritten Verhandlungsrunde am 25. und 26. Februar „einen ausgewogenen Abschluss“ an.