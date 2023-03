Hannover - Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi für nächste Woche erneut zu Warnstreiks aufgerufen - diesmal geht es unter anderem um die Müllabfuhr, Busunternehmen und Krankenhäuser. In Niedersachsen und Bremen drohen auch an den Flughäfen Arbeitsniederlegungen, kündigte Verdi am Donnerstag an. Die Tarifverhandlungen seien dort festgefahren.

Am Dienstag sollen der Bus- und Bahnverkehr der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra bestreikt werden. Zudem sind alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen in Hannover und der Region zum Streik aufgerufen, also auch Verwaltung und Kitas. Außerdem sind für Dienstag und Mittwoch die Beschäftigten des Klinikums Region Hannover zum Protest aufgerufen. Die Mitarbeiter des Müllentsorgers aha treten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in Hannover und der Region zeitweise in den Ausstand, so dass Müll liegen bleiben werde, wie es in einer Mitteilung von Verdi hieß.

Bei der Post in Niedersachsen und Bremen seien die Warnstreiks vorerst ausgesetzt, obwohl bei einer Urabstimmung unter den Gewerkschaftsmitgliedern eine Mehrheit für einen unbefristeten Streik gestimmt habe. Zur Begründung hieß es, die Post-Arbeitgeber hätten für Freitag und Samstag weitere Verhandlungen angeboten.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. In der zweiten Verhandlungsrunde gab es zuletzt noch keine Annäherung.