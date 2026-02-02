Potsdam/Cottbus - Warnstreiks sorgen zum Wochenstart für Ausfälle im öffentlichen Nahverkehr in Brandenburg, betroffen sind viele tausend Berufspendler. Im ganzen Land fahren viele Busse und Straßenbahnen nicht wie üblich. Die Gewerkschaft Verdi will im Tarifstreit Druck auf den Kommunalen Arbeitgeberverband ausüben, der die Aktion als Eskalation kritisiert. „Die Warnstreiks sind angelaufen“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Germanus der Deutschen Presse-Agentur. Die Beteiligung sei gut, die Auswirkungen auf den Verkehr seien regional unterschiedlich.

Der Verkehrsbetrieb Potsdam warnt, alle Fahrten der Tram, Fähre und ein Großteil der Busfahrten fielen aus. Weil Subunternehmer eingesetzt werden, sind manche Busse aber planmäßig oder eingeschränkt unterwegs. Das Unternehmen Cottbusverkehr rechnet damit, dass es am ganzen Tag zu erheblichen Einschränkungen für Straßenbahnen, Stadt- und Regionalbusse in Cottbus und im Liniennetz von Spree-Neiße-Cottbusverkehr kommt.

Aber auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat zu einem Warnstreik zwischen 7.00 Uhr bis 9.30 Uhr aufgerufen. Davon könnten mehrere Regionalzüge in der Prignitz und im Landkreis Ostprignitz-Ruppin betroffen sein.